Campobassana e bella: i flash sono per Sarah, con buona pace dei rosiconi

Una puntualizzazione che avremmo voluto evitare per non dare importanza ai quattro (di numero) leoni da tastiera che non hanno perso occasione per tentare di alzare un polverone (missione fallita) intorno alla nuova Donzella dei Misteri. Loro malgrado domenica prossima sul carro di Sant’Antonio Abate, a resistere alle tentazioni dello storico Diavolo Italo Stivaletti, ci sarà Sarah Khalaf. Ci sarà perché è campobassana, perché è bella e perché si è iscritta regolarmente per le selezioni. Cosa che i rosiconi evidentemente non hanno fatto. Ma passiamo alle puntualizzazioni: Sarah Khalaf è nata a Milano e si è trasferita ben presto nel capoluogo di regione del Molise. Ha effettuato l’intero percorso scolastico a Campobasso, frequentando la scuola media Colozza, poi il liceo Classico Mario Pagano ed infine l’Università degli Studi del Molise. Fa parte di una famiglia di commercianti e recentemente ha chiuso un’attività fuori regione, in attivo, per tornare nella sua amata Campobasso. Dove attualmente è proprietaria di una gioielleria.

Noi andiamo oltre e riteniamo che chiunque ami la città e si riconosca nelle sua cultura e nelle sue tradizioni, possa ambire a sedere sugli ingegni del Di Zinno. Anche se fosse di colore, ma cresciuto in regione e innamorato della sua cultura e delle sue tradizioni.

L’altra puntualizzazione, anche questa superflua, ma evidentemente necessaria, riguarda il fatto che la Donzella deve essere bella. Perché la sua prerogativa è quella di tentare il Diavolo. E non si capisce perché, anche se non fosse stata una prerogativa, la bellezza sarebbe dovuta essere un freno. Domenica i flash saranno principalmente per lei, che siamo certi resisterà alle tentazioni di Italo, con buona pace dei rosiconi. mdi

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp