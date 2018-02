‘Cammina Molise’ grande protagonista della trasmissione ‘Geo’

Una vetrina di spessore per il Molise e per le sue bellezze. L’Alto Molise e le sue peculiarità in vetrina nel programma andato in onda su Rai Tre Geo nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 febbraio. Ancora una volta grande spazio al territorio molisano con passaggi in numerosi centri dell’Alto Molise, nelle oasi di protezione ambientale come quella di Collemeluccio e non solo. La carovana del programma, nello splendido documentario mandato in onda ha visitato anche gli scavi del Paleolitico di Isernia e si è avvalsa di altri spunti interessanti riguardanti il Molise. Grande spazio anche all’iniziativa denominata ‘Cammina Molise’. Documentario andato in onda su RaiTre e davvero molto apprezzato.

