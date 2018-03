Camion fuori strada, illeso il conducente

Un camion per il trasporto di materiale da costruzione è finito fuori strada sfondando pericolosamente il guard rail questa mattina in territorio del Comune di Santa Maria della Strada, sulla SS 17 al chilometro 194.570. Per fortuna nessuna conseguenza per il conducente del mezzo pesante, uscito illeso dall’abitacolo. Sul posto gli uomini dell’Anas oltre ad una pattuglia di Carabinieri che ha consentito il traffico a senso unico alternato per permettere i rilievi e il recupero del mezzo.

