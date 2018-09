Camion di traverso lungo SS 158, vigili in azione

COLLI AL VOLTURNO

É accaduto poco fa (ore 18,40) lungo la strada statale 158 della Valle del Volturno, nel territorio di Colli al Volturno, al chilometro 29+850, quando un camion, per cause ancora da accertare, si è messo di traverso occupando l’intera carreggiata e bloccando la regolare circolazione. Complesse le manovre dei vigili del fuoco di Isernia e dell’Anas per rimuovere il mezzo pesante, proveniente dalla Campania e diretto a Castel di Sangro, che hanno reso necessaria la chiusura al traffico della strada deviato su arterie alternative. Il conducente, a seguito delle lievi ferite riportate, è stato medicato sul posto dai sanitari del 118 prontamente intervenuti. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi necessari e per accertare le cause dell’accaduto.