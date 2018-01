Camion a fuoco nel venafrano, tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

VENAFRO. In fiamme la parte centrale di un camion che trasportava bibite e percorreva la SS 6 dir Casilina al km 8 nel territorio di Ceppagna. Fortunatamente, la cabina del pesante mezzo è stata salvata dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Venafro e di Isernia. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Venafro e gli uomini dell’Anas. La statale è stata bloccata solo per pochi minuti, giusto il tempo di far terminare ai caschi rossi l’intervento di spegnimento.

