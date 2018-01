“Cambio se Scambio – Campobasso contro il razzismo”, progetto premiato a Torino

Il Progetto “Cambio se Scambio – Campobasso contro il razzismo”, ha ottenuto un importante premio nell’ambito della “V Edizione del Premio Persona e Comunità” istituito dalla Fondazione “Centro Studi Cultura e Società” di Torino. Al progetto realizzato durante lo scorso anno hanno fattivamente collaborato in qualità di partner e protagonisti, l’Associazione “dalla parte degli ultimi” onlus, l’Associazione Culturale thisPLAY, l’Associazione “Primo marzo Molise” onlus, l’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Pagano”, l’Istituto tecnico per il settore tecnologico “G. Marconi”, il Liceo Statale “Giuseppe Maria Galanti”, il Convitto Nazionale Mario Pagano con annesso I.C. e Liceo Scientifico” e l’istituto Istituto Istruzione Secondaria “Pertini-Montini-Cuoco”.

Il Comitato Scientifico infatti ha conferito la segnalazione di ‘Buon Esempio’ per la sezione Cultura, Socialità e Tempo Libero. “Nel corso della cerimonia di premiazione – spiega l’assessore alle Politiche per il Sociale Alessandra Salvatore – che avrà luogo il 2 marzo p.v., presso la Sala Mutimediale della Regione Piemonte, al termine del V Convegno Nazionale ‘La centralità della Persona nei migliori progetti della PA e del Volontariato’, saremo chiamati a ritirare i riconoscimenti attribuiti, consistenti nel Diploma del Centro Studi Cultura e Società e in un premio istituzionale (pubblicazione). Colgo l’occasione – continua l’assessore Alessandra Salvatore – per ringraziare nuovamente i dirigenti scolastici, gli insegnanti e gli studenti che hanno partecipato al progetto assieme gli ospiti degli SPRAR cittadini, tutte le associazioni che sono state protagoniste dei laboratori e la struttura tecnico amministrativa, compreso il progettista, del Settore Sociale del Comune di Campobasso, che svolge un lavoro prezioso ed insostituibile”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp