Cambio di data per il Molise Pride, si terrà il 28 luglio a Campobasso

CAMPOBASSO. Atteso dalla piccola ma combattiva comunità Lgbt molisana, il primo Molise Pride cambia data per spostare l’appuntamento al 28 luglio invece che al 26 maggio prossimo. Lo ha comunicato ieri l’Arcigay Molise. Intanto è stato scelto lo slogan che caratterizzerà la manifestazione. “Lo slogan “Molise R-Esiste” – afferma Luce Visco, presidente dell’associazione molisana – altamente significativo in un territorio spesso abbandonato e dimenticato, richiama la prima partecipazione degli attivisti di Arcigay Molise al Pride di Napoli del 2016, dove fu lanciato per la prima volta il messaggio durante la manifestazione. Stiamo procedendo a chiedere il patrocinio e il supporto al Comune di Campobasso – prosegue Visco – ma anche ai principali comuni della Regione come Isernia o Termoli. Continueremo in tale direzione, richiedendo il patrocinio anche dalla Regione, a conferma della valenza regionale della manifestazione”. L’appuntamento molisano sarà solo uno dei tanti che da maggio fino a settembre sono in programma in tutto il Paese, a partire dal prossimo 18 maggio ad Avellino per continuare a Bergamo, Salerno, Novara, Roma, Caserta, Pavia e decine di altri luoghi. La serie di eventi viene definita “Onda Pride”, ma ce ne sono tantissimi anche in tutto il mondo. Quasi tutte le parate vengono organizzate da fine maggio ai primi di settembre, e sono solo l’evento culminante di gay week e giornate di cultura. I pride di maggio e giugno di solito sono quelli cittadini, mentre da luglio a settembre vengono organizzati pride in località marittime come Gallipoli, Rimini e Riccione.

