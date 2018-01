Cambio della guardia alla Direzione Marittima Abruzzo-Molise-Tremiti

Cambio di comando al vertice della Direzione Marittima di Pescara. Dopo tre anni di comando, il Contrammiraglio Enrico Moretti lascia la sede di Pescara, per andare a ricoprire il prestigioso incarico di Direttore Marittimo delle Marche, al Capitano di Vascello (CP) Donato De Carolis – ex Comandante della Capitaneria di porto di Ortona e già in passato Comandante in seconda della Direzione Marittima di Pescara.

Ieri mattina all’interno di uno degli hangar del 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara con la partecipazione delle più alte cariche istituzionali religiose militari, e locali, ha avuto luogo la cerimonia del passaggio di consegne. Prima di procedere alle formalità di rito, l’Ammiraglio Moretti ha rivolto un sentito discorso di saluto alla Città, agli illustri ospiti e non ha mancato di ripercorrere con la memoria alcuni episodi salienti del periodo di Comando trascorso a Pescara e relativi alle vicende del Porto. Un lunghissimo e caloroso applauso ha avvolto l’Ammiraglio alla fine del suo intervento, segno dell’affetto, della stima e della riconoscenza della comunità locale e di tutto il Suo personale, per l’uomo, il militare, il Comandante che si è guadagnato negli anni, con la sua rettitudine, il suo costante ed incondizionato impegno e con un modo di fare sempre improntato alla correttezza ed al rispetto, una sincera gratitudine.

Al termine del saluto, formalizzato dinanzi all’Ammiraglio Ispettore Capo Vincenzo Melone, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed alla presenza del Comandante Militare Marittimo Sud, Ammiraglio di Divisione Salvatore Vitiello, l’Ammiraglio Moretti ha recitato la formula di riconoscimento per la cessione del comando a favore del Comandante De Carolis.

Assunto il comando, ha quindi preso la parola il nuovo Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti che ha dichiarato da subito la propria volontà di continuare con responsabilità e senso del dovere sulla strada tracciata dal suo predecessore, assicurando il proprio impegno per una sollecita risoluzione delle problematiche portuali di Pescara e degli altri sorgitori di tutta la Direzione Marittima.

Al termine della cerimonia tutti gli ospiti sono stati accolti, per brindare insieme e per augurare “Buon Vento” per i rispettivi nuovi incarichi dai protagonisti dell’odierna cerimonia in un adiacente hangar, dove è stato allestito un vin d’honneur con la collaborazione degli studenti dell’istituto Alberghiero “De Cecco” di Pescara sapientemente guidati dai propri docenti nell’ambito del progetto di “alternanza scuola-lavoro”.

