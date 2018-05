Cambio della guardia a Palazzo Vitale, Frattura: “Lasciamo una regione profondamente rinnovata”

L’ex Presidente della Regione Paolo di Laura Frattura ha inviato una nota di buon lavoro al nuovo Governatore Donato Toma.

Al nuovo presidente della nostra Regione, Donato Toma, e a tutti i consiglieri eletti i più cari auguri di buon lavoro. Inizia per loro un nuovo percorso alto e importante, amministrare una terra bellissima, il nostro Molise, che pure dalle sue tante fragilità sa sempre recuperare una forza esemplare.

Al presidente Toma consegniamo una regione profondamente rinnovata: saprà cogliere e apprezzare tutti i segnali positivi, ne siamo certi. Come siamo certi che non avrà pregiudizi per una serena valutazione del nostro operato, portando a compimento, laddove lo stimerà valido, il lavoro avviato da noi in questi cinque anni. Siamo fiduciosi: la sua sensibilità, la sua professionalità e la sua onestà intellettuale non possono non portarci a questa conclusione.

Il Molise ha bisogno di una classe dirigente attenta e rispettosa delle tante necessità di un territorio piccolo sì ma molto complesso: Donato Toma e con lui le forze di maggioranza e di opposizione sapranno adoperarsi per questo. Il nostro lavoro resta a disposizione di chi, come noi cinque anni fa, ha chiesto e ottenuto la fiducia dei cittadini.

In bocca al lupo.

