Calo delle temperature, neve in arrivo nella notte

Le condizioni meteorologiche sono in graduale e costante peggioramento per l’approfondirsi di un minimo di bassa pressione che muoverà verso il medio Tirreno. Già in queste ore del tardo mattino sono in atto le prime precipitazioni sui versanti tirrenici in estensione anche ai settori orientali. In questo contesto, tuttavia, la quota neve sarà relegata ancora a quote montane.

A seguire, specie dalla notte, la circolazione depressionaria richiamerà correnti più fredde da nord-est che daranno luogo ad un deciso calo della temperatura sia nei valori minimi che in quelli massimi. La quota dello zero termico calerà fin verso i 900/1.100 metri e saranno possibili nel corso della giornata rovesci di neve sul Molise centrale e su quello occidentale anche a 500/600 metri (anche sul capoluogo di regione), specie nella prima parte della giornata. (fonte meteoinmolise.com)

