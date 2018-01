Il calendario dell’Arma per bambini in distribuzione nelle scuole

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, per l’anno 2018, ha inteso valorizzare ulteriormente la propria vicinanza al mondo della scuola portando avanti un’iniziativa innovativa, ovvero affiancando al prestigioso tradizionale calendario istituzionale un calendario per i bambini che racconta in forma ironica, semplice e simpatica l’operato quotidiano dei Carabinieri.

Nelle pagine dell’opera vengono raffigurati in forma fumettistica, simpatici Carabinieri di ogni ordine e grado intenti a giocare con i bambini all’aria aperta, cimentandosi in attività ludiche semplici e tradizionali che hanno costituito fondamentale strumento di crescita e socializzazione delle generazioni passate. La scelta di tale argomento è un messaggio di stimolo: in una società come quella attuale, in cui lo smartphone e più in generale il mondo virtuale rappresentano la quotidianità, talvolta in misura eccessiva, soprattutto per i più giovani, il calendario vuole invitare i ragazzi a riconquistare il mondo reale, esortandoli al contatto con l’ambiente e con i propri coetanei, apprezzando il valore di un’attività all’aria aperta, il tutto sotto la costante e rassicurante presenza dell’Arma.

L’elaborato, in via di distribuzione in questi giorni nelle scuole primarie a cura dei Comandanti di Stazione competenti per territorio, sta riscuotendo curiosità, interesse e gradimento oltre a confermare, ancora una volta, la presenza rassicurante dell’Arma nelle scuole.

