Caldo e vento, primi incendi di sterpaglie sulla costa

TERMOLI. Mattinata di intenso lavoro oggi, venerdì 13 luglio, per gli uomini dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli che sono intervenuti per domare due grossi incendi di sterpaglie sviluppatisi nella zona costiera. Il primo ha interessato una ex cava lungo la Strada provinciale 111 che collega Termoli a Guglionesi ed il secondo, invece, si è sviluppato nell’area della zona industriale che confina con Campomarino e Portocannone. Sul posto anche i Carabinieri di Termoli per garantire la regolare circolazione dei veicoli lungo le adiacenti arterie stradali. I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare alacremente per mettere in sicurezza la zona.

