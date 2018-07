Caldo e acqua ‘tropicale’, mare ‘colonizzato’ dalle meduse

TERMOLI. E’ stato un fine settimana da ‘bollino rosso’ a Termoli dove in tantissimi sono rimasti ‘pizzicati’ dalle meduse. E’ accaduto principalmente sul lungomare nord della città adriatica dove, per fuggire alle temperature decisamente roventi turisti ma anche tanti residenti si sono rifugiati in acqua entrando in contatto con gli animali i cui tentacoli provocano ferite e tanto prurito. Decine anche quelli che si sono rivolti alla guardia medica mentre i più coraggiosi hanno ricorso alle cure prestate direttamente dagli stabilimenti balneari. Alcune foto delle ‘ferite’ riportate hanno fatto anche il giro dei social network. Era parecchio tempo che in basso Molise non succedeva una domenica del genere. Le alte temperature e il riscaldamento dell’acqua hanno, infatti, spinto le meduse a ‘colonizzare’ ampi tratti di mare.

