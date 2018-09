Calcio, serie D: Sangiustese – Campobasso (LA DIRETTA)

SANGIUSTESE – CAMPOBASSO

4-2

LE FORMAZIONI

SANGIUSTESE: Chiodini, Marfella, Santagata, Perfetti, Scognamiglio, Pezzotti, Camillucci, Cheddira, Herrera, Argento.

ALL. Senigagliesi

CAMPOBASSO: Sposito, Antonelli, Del Prete, Diop, D’Orsi, Allocca, Da Dalt, Danucci, Improta, Giacobbe, Minichillo.

ALL. Mandragora

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta

ASSISTENTI: Cataneo della sezione di Foggia e Festa della sezione di Barletta

LA DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Calcio d’inizio battuto dalla Sangiustese

2′ GOAL della Sangiustese: pallonetto di Argento, Sposito tocca ma non riesce ad evitare il gol

3′ Grande occasione per Giacobbe (C) che tira dalla sinistra, ma devia il portiere avversario

4′ Fallo di Danucci (C), punizione dal limite dell’area per la Sangiustese. Nulla di fatto

13′ Azione pericolosa di Herrera (S) che però non riesce a concludere

15′ Conclusione debole di Improta (C) che non impensierisce il portiere

20′ Ci prova Improta (C) da 30 metri ma la conclusione finisce a lato

23′ Annullato gol in fuorigioco a Cheddira (S) su assist di Marfella

24′ Ancora Improta (C) da fuori area, palla di poco a lato

28′ Azione pericolosa del Campobasso: cross dalla destra di Da Dalt, impatta Minchillo ma risponde con prontezza Chiodini (S)

31′ GOAL della Sangiustese: rete di Cheddira che appoggia facilmente di testa da assist di Herrera dalla sinistra

35′ Pericoloso il Lupo: gran colpo di testa di Improta su cross morbido di Antonelli, gran parata di Chiodini

36′ GOAL del Campobasso: Improta approfitta di una svista della difesa e anticipa il portiere

38′ GOAL della Sangiustese: rete di Herrera che conclude a rete dopo una mischia in area

44′ GOAL della Sangiustese: doppietta di Argento che approfitta di una svista della difesa per concludere di potenza alle spalle di Sposito

45′ + 2′ di recupero

FINE PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

46′ Riprende il secondo tempo

Per il Campobasso escono Da Dalt, Del Prete, D’Orsi, Minchillo. Entrano Branicki, Seck, D’angelo, Tommasini

9′ RIGORE per il Campobasso

10′ GOOOL di Branicki

11′ Occasione per la Sangiustese, Sposito devia in corner

12′ Esce Antonelli, entra Spinelli

15′ Esce Argento, entra Shiba per la Sangiustese

18′ Ammonito Seck (CB)

24′ Sposito (CB) respinge un cross pericoloso di Shiba

26′ Esce Santagata entra Kamara (SG)

28′ Contropiede Sangiustese su fallo non fischiato al Campobasso. Cheddira tira fuori

29′ Esce Herrera entra Laringe per la Sangiustese

36′ Conclusione pericolosa di Perfetti (S) che sfiora l’incrocio dei pali

37′ Esce Cheddira, entra Calamita per la Sangiustese

45′ + 3′ di recupero

48′ Fischio finale: Sangiustese 4 – 2 Campobasso

FINE PARTITA

