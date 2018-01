Calcio Serie D / Domenica amara per le molisane – Risultati e classifica

Inizio del nuovo anno calcistico amaro per le due molisane impegnate nel girone F di serie D. Il Campobasso perde di misura in trasferta contro la Sangiustese. Fatale ai rossoblù la rete messa a segno in favore dei locali da Villa al 14° del primo tempo. Inutile il forcing dell’undici di Foglia Manzillo che ha comandato il gioco per tutto l’arco di gara senza però riuscire a trovare la rete.

Sconfitta con l’identico risultato anche l’Olympia Agnonese che lontano dal terreno di gioco amico non sa vincere. Decisiva ai fini del risultato la rete realizzata dopo soli due minuti di gioco da Petronio.

1° giornata (girone di ritorno) Domenica, 07 Gennaio 2018

Classifica Serie D Girone F 2017-2018

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI 1 Matelica 44 18 14 2 2 38 9 29 8 0 1 6 2 1 8 2 Vis Pesaro 41 18 13 2 3 34 16 18 6 2 2 7 0 1 3 3 Vastese 37 18 11 4 3 33 20 13 8 0 2 3 4 1 -1 4 Avezzano 30 18 8 6 4 29 18 11 3 4 1 5 2 3 -4 5 Sangiustese 30 18 8 6 4 20 18 2 6 1 3 2 5 1 -8 6 Pineto 29 18 7 8 3 25 19 6 5 4 1 2 4 2 -9 7 San Marino 27 18 8 3 7 23 16 7 3 1 5 5 2 2 -9 8 L’Aquila 26 18 7 5 6 25 18 7 6 1 1 1 4 5 -8 9 Campobasso 25 18 6 7 5 18 19 -1 2 4 2 4 3 3 -9 10 Castelfidardo 25 18 7 4 7 27 31 -4 2 4 2 5 0 5 -9 11 Francavilla calcio 25 18 7 4 7 26 20 6 1 3 4 6 1 3 -9 12 Jesina 19 18 4 7 7 15 21 -6 1 5 4 3 2 3 -19 13 Olympia Agnonese 18 18 5 3 10 11 16 -5 5 1 2 0 2 8 -16 14 San Nicolò 18 18 5 3 10 18 27 -9 3 1 5 2 2 5 -18 15 Monticelli 15 18 2 9 7 13 19 -6 1 7 2 1 2 5 -23 16 Fabriano Cerreto 14 18 4 2 12 17 35 -18 2 1 6 2 1 6 -22 17 Recanatese 13 18 2 7 9 7 21 -14 2 1 5 0 6 4 -21 18 Nerostellati 7 18 1 4 13 9 45 -36 1 3 6 0 1 7 -31

