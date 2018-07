Calcio, l’Olympia Agnonese prende il ghanese Salifu

AGNONE. L’Olympia Agnonese ha tesserato il centrocampista centrale Alimeyaw Salifu. Ghanese, classe ’95, che l’anno scorso ha vestito la maglia del Modena in serie C. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili dell’Hellas Verona, vanta esperienze in terza serie nazionale con Pro Patria e Fermana. Il presidente Marco Colazizzo lo ha “strappato” all’agguerrita concorrenza di diversi club anche di categoria superiore. Ieri a Pescara la firma dell’accordo che lo legherà alla società granata per la stagione 2018-2019. “E’ un calciatore che può cambiare volto alla gara in qualsiasi momento” spiega il team manager Candido Ciccorelli che, insieme a Mauro Marinelli, ha seguito da vicino la trattativa.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp