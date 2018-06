Calcinacci si staccano da un cornicione, attimi di panico in via Pietrunto

CAMPOBASSO. Paura questa mattina in via Pietrunto. Nella centralissima zona del capoluogo, all’improvviso alcuni calcinacci si sono staccati dalla parete di uno degli antichi palazzi precipitando sul marciapiede dove, ogni giorno, passano centinaia di persone. Il palazzo interessato è proprio quello di fianco alle Poste centrali. Alcuni passanti, avvertito il pericolo, sono riusciti a mettersi in salvo ed hanno subito chiamato il 115 che ha inviato sul posto una squadra. I Vigili del Fuoco hanno proceduto a mettere in sicurezza la zona, con interventi superficiali sulla parete del palazzo. Sul posto anche i Vigili della Polizia locale che hanno transennato la zona con la conseguenza di notevoli rallentamenti per il traffico cittadino. Con molta probabilità, l’intonaco si è staccato a causa delle infiltrazioni d’acqua dovute alle precipitazioni dei giorni scorsi.

