Cadono nel Trigno con l’auto, quattro ragazzi salvati dai vigili (foto)

MAFALDA. Sono stati salvati dai vigili del fuoco arrivati da Termoli e Campobasso quattro ragazzi che questa sera sono caduti nel Trigno. I quattro giovani si trovavano a bordo di una Jeep quando sono caduti nel fiume al confine tra Abruzzo e Molise. Per fortuna sono riusciti a uscire dall’abitacolo e mettersi in salvo sul tettuccio dell’auto in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che li hanno tirati fuori dall’acqua. Non è chiaro perché i quattro siano caduti nel fiume, ma varie sono le ipotesi tra cui quella secondo la quale i giovani stessero attraversando il fiume con la macchina quando sono rimasti bloccati.

