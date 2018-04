Cade dal trattore, muore 71enne

Castelmauro. Un uomo di 71 anni è caduto dal suo trattore, (intorno alle 16) per cause che sono ancora in corsa di accertamento, ed ha perso la vita. L’uomo stava percorrendo una stradina all’interno di un bosco in località di Castelmauro quando si è verificata la tragedia. A costatarne il decesso il medico del 118 intervenuta dal comune. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Seguono aggiornamenti

