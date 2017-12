Cade dal trattore, grave 31enne

E’ stato trasportato in ospedale in gravi condizioni un 31enne di Montenero, N. S. le sue iniziali. Il giovane stava lavorando a bordo del suo trattore in contrada Colle Favaro quando per cause ancora in corso di accertamento è caduto dal mezzo. Trasportato con urgenza in ospedale dal 118 le sue condizioni sono gravi.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp