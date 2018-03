Cade da un pergolato e muore

AGNONE. E’ morto presso la rianimazione dell’ospedale Veneziale di Isernia dov’era giunto cosciente ma in precarie condizioni di salute, Giovanni Antinucci, falegname 65enne di Villacanale (frazione di Agnone) che l’altra sera avrebbe subito un trauma letale dovuto ad una caduta da un pergolato mentre era nel proprio podere in località “Fende” quasi al confine col territorio di Schiavi d’Abruzzo. Le notizie sono rimbalzate in maniera frammentaria anche perché sul caso non sarebbero state allertate le Forze dell’Ordine. Da quanto si sa l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa tre metri riportando un trauma facciale, uno toracico e lesioni addominali. Caduta fortuita da un’altezza considerevole che avrebbe procurato traumi così seri da portare al decesso l’altomolisano dopo una nottata trascorsa nel reparto di rianimazione dell’ospedale isernino dove, pare, fosse giunto cosciente. Il 65enne è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 dell’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone allertati presumibilmente dalla moglie e trasportato, poi, direttamente presso il nosocomio Pentro. La situazione clinica pare si sia complicata nel corso della degenza e ieri mattina l’uomo avrebbe esalato l’ultimo respiro. Giovanni Antinucci lascia la moglie e due figlie che vivono rispettivamente a Trivento e Roma.

