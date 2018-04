Cadavere in mare, la Procura ha disposto l’esame del Dna

La Procura di Larino ha disposto l’esame del Dna sul cadavere della donna rinvenuta domenica 22 aprile a largo delle acque molisane. Tutti i tentativi eseguiti finora dagli inquirenti, incrociando anche le segnalazioni e le denunce di scomparsa, non hanno infatti portato novità sostanziali, se non quelle date dall’esame autoptico eseguito all’ospedale ‘San Timoteo’ nei giorni successivi al ritrovamento dei medici legali di Foggia, che hanno di fatto confermato, con ridotto margine di errore, che il corpo fosse in acqua già da quindici giorni.

Da qui, quindi, la decisione della Procura frentana di procedere all’isolamento del DNA, il cui campione, una volta prelevato, verrà inserito in una banca dati oppure incrociato con altri campioni, qualora fossero disponibili, nella speranza di dare un’identità alla donna. Donna che non si esclude possa trattarsi di una persona straniera: la Capitaneria di Porto di Termoli il 24 aprile ha diramato un dispaccio internazionale sul ritrovamento del corpo ed in particolare sull’ abbigliamento. Indossava una giacca da tuta di colore marrone, una maglietta bianca, un paio di pantaloni neri tipo fuseaux e un paio di calzini di spugna neri. Parallelamente a questo proseguono i pattugliamenti in acqua da parte degli uomini della Capitaneria agli ordini del comandante Sirio Faè, nella speranza di rinvenire in mare oggetti o altro materiale collegato alla salma.

Secondo quanto ipotizzato, considerato che nell’ultimo mese si sono registrati forti venti da nord ovest, il corpo potrebbe essere arrivato da nord. Non è possibile capire se dal versante italiano o slavo: potrebbe provenire fin da Trieste, così come dalle coste della Croazia o della Slovenia.

