‘Burrasca di Ferragosto’, ancora disagi a Termoli e Santa Croce di Magliano

Giornata movimentata per i Vigili del Fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano che sono dovuti intervenire per diversi scantenati allagati a Portocannone, per un albero caduto lungo la SP 131 a San Martino in Pensilis, per un fulmine che ha danneggiato il tetto di un’abitazione a Montenero di Bisaccia e infine, a Portocannone per l’incendio di una lavatrice.

Anche per il personale del presidio acquatico la giornata si è presentata impegnativa per diversi soccorsi a natanti in difficoltà a causa del forte vento. Grazie all’ausilio delle moto d’acqua e sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Termoli sono intervenuti per soccorrere un’imbarcazione a vela ed altre due, garantendo loro l’approdo sicuro nel porticciolo di Marina San Pietro.

‘Intasato’ anche il centralino della Capitaneria di Porto dove sono arrivate tantissime richieste di intervento e sono state coordinate una serie di operazioni di salvataggio tra Termoli, Campomarino, Petacciato e le Isole Tremiti.

Proprio alle Diomedee si è verificato l’intervento forse più complicato: il trasbordo sull’isola di San Nicola dei passeggeri di un traghetto in escursione che, incappato nel vento forte e nelle onde alte ha avuto paura di non riuscire ad attraccare. La Capitaneria ha accompagnato tutti i passeggeri fino al molo e a un riparo dalla pioggia.

