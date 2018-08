“Buona l’idea delle dogtoilet ma andrebbero anche svuotate” (LA SEGNALAZIONE)

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

CAMPOBASSO. Le nuove dogtoilet spuntate in più punti in città hanno riscosso il beneplacito di numerosi cittadini, proprietari di cani e non, dal momento che rappresenta sicuramente un’iniziativa per scongiurare le sempre più numerose deiezioni lungo le vie cittadine che hanno suscitato non poche lamentele. Le ultime dogtoilet ad essere installate sono state quelle presso il Parco della Memoria a via XXIV Maggio e quella a via Gramsci. Sembra però che lo zelo nel mantenere pulita la città non appartenga ai contenitori stessi. I cittadini, infatti, lamentano il fatto che le dogtoilet una volta piene non vengono opportunamente svuotate e quindi non più utilizzabili. ‘Per non parlare della puzza – ci scrive una nostra affezionata lettrice – quella a via Gramsci è stacolma da quattro giorni”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp