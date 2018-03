Buco nel bagno per rapinare le Poste, beccati si danno alla fuga

PORTOCANNONE. Sono stati beccati dalla donna delle pulizie i malviventi che questa notte hanno dapprima fatto un buco nel bagno dell’ufficio postale di Portocannone e dopo sono rimasti nascosti tra il bagno e la vecchia abitazione confinante fino all’arrivo della donna delle pulizie che, vedendo il buco nella parete, ha dato l’allarme e costretto i malviventi alla fuga. E’ ipotizzabile che i rapinatori volessero attendere fino all’arrivo del personale per farsi consegnare tutto il denaro e fuggire via. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco per i rilievi.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp