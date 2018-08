Braccianti morti al confine, alcuni lavoravano in Molise

16 morti in pochi giorni. È questo il drammatico peso emotivo su cui è chiamata a far luce l’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Foggia. Un’indagine scaturita sin dalle ore successive al primo incidente stradale avvenuto, sempre nel foggiano, il 4 agosto scorso, sulla provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, nel quale sono morti 4 braccianti agricoli, ai quali si è aggiunto il tragico bilancio di quanto avvenuto martedì sulla Statale 16, nei pressi di Lesina.

Nello specifico sono state avviate due distinte indagini: una riguarda l’incidente stradale, per capire la dinamica e tutto ciò che può averlo causato, anche se c’è da dire che in entrambi i casi sono morti i due autisti dei pulmini sui quali erano stipati i poveri migranti. L’altra indagine invece ruota intorno ad un’unica parola: caporalato. Proprio nelle ore che segnano la visita a Foggia del Premier Conte, la notizia che l’indagine partita dalla Procura della Capitanata possa trovare spazio anche negli uffici delle Procure molisane: Campobasso o Larino. Sarebbe infatti emerso che alcuni dei cadaveri recuperati tra le lamiere contorte del furgone schiantatosi contro il tir appartenessero a braccianti impegnati nelle campagne molisane al confine con la Puglia, in agro di Campomarino. Il ruolo e le presunte responsabilità dell’azienda molisana in cui erano impegnati alcuni dei braccianti africani deceduti nello schianto, come anticipato, sarà chiarita dall’inchiesta coordinata dal Procuratore della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro, uno che le dinamiche di questa parte di territorio le conosce benissimo essendo stato per anni alla guida della Procura di Larino.

