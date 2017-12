Botte e minacce alla compagna: il 49enne non risponde al giudice

CAMPOBASSO. Ha preferito rimanere in silenzio, non rispondendo alle domande del giudice Rinaldi. Questa mattina in tribunale a Campobasso si è tenuto l’interrogatorio di garanzia a carico del 49enne finito nel mirino della Squadra Mobile di via Tiberio per una presunta storia di botte e minacce. Vittima la sua compagna. Con lui in aula il suo legale di fiducia, l’avvocato Silvio Tolesino, che ha sottolineato la delicatezza della vicenda, sia per le accuse pesanti che inchiodano l’uomo, sia perché sono presenti anche dei minorenni.

Fatto sta che nelle scorse ore la Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e alla sue figlie a carico di D.M., pluripregiudicato di Campobasso a seguito di una serie di maltrattamenti ai danni della compagna protrattisi dal 2013.

In poche parole per l’avvocato Tolesino era la donna che spesso lo cercava. Una considerazione che il legale del 49enne ha inserito nella richiesta di istanza al Tribunale del Riesame, presentata questa mattina.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea del Quotidiano in edicola domani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp