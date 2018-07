Botte da orbi fuori dalla pizzeria, ancora in corso gli accertamenti

CAMPOBASSO. Botte da orbi fuori da una pizzeria situata in centro a Campobasso. L’episodio si è verificatosi il 25 luglio scorso in tarda serata. La lite, secondo alcune testimonianze, sembrerebbe essere scoppiata tra un gruppo di ragazzi e un uomo. Gli agenti intervenirono a sedare la rissa, ripristinando la normale circolazione cittadina interrottasi a seguito dell’episodio. Sul fatto sono ancora in corso i dovuti accertamenti al fine di verificare le esatte dinamiche dell’accaduto e le motivazioni all’origine, al fine di individuare le responsabilità dei protagonisti e dar corso così agli eventuali provvedimenti di legge.

