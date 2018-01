Borsa ritrovata in Via Polonia, si cerca il proprietario

TERMOLI. Una sporta in tela contenente generi alimentari è stata ritrovata in Via Polonia dai vigili urbani in servizio al termine del mercato rionale del martedì. All’interno della borsa, rinvenuta sul marciapiede dinanzi al civico 27, non sono stati ritrovati documenti e pertanto non è stato ancora possibile risalire al proprietario. Con molta probabilità un anziano uscito per fare la spesa deve averla accidentalmente dimenticata tornando a casa a mani vuote. Per chi l’avesse smarrita e la riconoscesse come sua è possibile recuperarla presso la sede della Polizia Municipale in piazza Kennedy, 4 durante l’orario di apertura degli uffici: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

