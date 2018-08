Borgo in Jazz Festival, ultima tappa a Cercemaggiore

Settima ed ultima tappa per Borgo in Jazz 2018 oggi venerdì 24 agosto a Cercemaggiore per chiudere in bellezza un festival che, nonostante la giovane età, ha fatto registrare numeri da record grazie alla sue peculiarità.

Protagonisti del concerto saranno tre giovani sassofonisti, Vittorio Cuculo, Andrea De Rosa e Claudio Paternostro, reduci dai successi dell’edizione 2018 del “Premio Internazionale Massimo Urbani” (P.I.M.U.), accompagnati da una ensamble made in Molise composta da Nicola Cordisco (chitarra), Enrico Manulli (contrabbasso) e Alberto Romano (batteria).

La collaborazione sinergica tra Borgo in Jazz Festival e l’importante concorso che si svolge a Camerino, sponsorizzato anche dalla Regione Marche, verrà ufficializzata proprio a Cercemaggiore dove sarà presente il Presidente del P.I.M.U. Daniele Massimi. Ad arricchire la serata che si svolgerà in Piazzetta Roma, nel cuore del borgo antico del paese, una selezione gastronomica rigorosamente a chilometro zero con vini e birre artigianali del Molise in perfetto stile “Borgo in Jazz”, A curare l’evento la Pro-Loco Giovani Cercesi e il Comune, soggetti ideatori della manifestazione e sempre in prima linea nella promozione territoriale. La tappa di Cercemaggiore, ultima delle sette programmate, chiude una rassegna che cresce anno per anno a ritmo esponenziale mettendo al centro la

musica jazz in connubio con la valorizzazione dei centri storici e delle specialità enogastronomiche locali.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp