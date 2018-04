Il Borgo dei Borghi: sesto posto per Bagnoli del Trigno

Ancora una volta il Molise nella top ten della classifica dei Borghi più belli d’Italia. Nella ormai celebre trasmissione televisiva in onda il giorno di Pasqua “Il Borgo dei Borghi” condotta da Camilla Raznovich, nella puntata di ieri è stata svelata la classifica dei 20 paesi italiani partecipanti alla speciale competizione di “Alle falde del Kilimangiaro”.

Quest’anno il portabandiera della nostra regione era Bagnoli del Trigno (IS) che ha guadagnato un’ottima 6^ posizione in classifica generale battendo la concorrenza di splendidi e più conosciuti angoli del nostro Paese come Sermoneta, Bevagna, Barolo, Pescocostanzo, Rodi Garganico e Vigo di Fassa. Un altro piazzamento a ridosso delle prime cinque, dunque, per il Comune dell’isernino con circa 700 abitanti completamente arroccato alla pietra e conosciuto anche per la produzione di erbe officinali utilizzate soprattutto in farmaci e cosmesi. Nell’edizione del 2016, infatti, lo stesso piazzamento lo ottenne Fornelli (IS), mentre in quella scorsa (2017) ancora un Comune in provincia di Isernia, Vastogirardi, si piazzò nono. Tornando indietro alle prime edizioni invece, da registrare nel 2014 il 19° posto di Sepino (CB) e il 15° di Frosolone (IS) nel 2015.

Questa la classifica generale dell’edizione di quest’anno:

Gradara (PU) Castroreale (ME) Bobbio (PC) Furore (SA) Monte Isola (BS) Bagnoli del Trigno (IS) Stintino (SS) San Giorgio di Valpolicella (VR) Pescocostanzo (AQ) Sesto al Reghena (PN) Altomonte (CS) Noli (SV) Chiusdino (SI) Tursi (MT) Bevagna (PG) Arnad (AO) Barolo (CN) Rodi Garganico (FG) Vigo di Fassa (TN) Sermoneta (LT)

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp