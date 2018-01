Boom di presenze a Campitello Matese, impianti aperti e tanti sciatori in pista

SAN MASSIMO. Oggi, domenica 14 gennaio, si è registrato un nuovo boom di presenze a Campitello Matese. Tanti gli sciatori e gli appassionati della montagna che hanno riempito le piste in questo fine settimana. Complici le nevicate degli ultimi giorni che hanno riportato un po’ di neve fresca favorendo anche la riapertura degli impianti. Tra cui quello del Nastro Trasportatore ma anche Seggiovia La Piana/Lavarelle, Sciovia San Nicola, Seggiovia Del Caprio (con piste Del Caprio, Del Caprio Est, Lupo Grigio n°4, Cristallo n°5 e Olimpica n°9) accessibile anche ai pedoni.

É sempre possibile acquistare gli skipass con tantissime opportunità di scelta, riduzioni e possibilità di usufruire di ingressi solo per poche ore. I gruppi di minimo dieci persone possono usufruire di un prezzo scontato al 10% sul prezzo totale dei biglietti (offerta non valida nei periodi di alta e altissima stagione). Inoltre, nel comprensorio sono presenti tre Scuole Sci, con maestri di alto livello e con tantissima esperienza. Sono a disposizione per chiunque voglia entrare a far parte del fantastico mondo della neve, ma anche per chi già lo conosce e vuole affinare la sua tecnica la scuola italiana di sci “Campitello Matese 2000”, la scuola italiana di sci “Riccardo Plattner” e la scuola italiana di sci “Muccilli”.

