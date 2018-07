Boom di iscrizioni alla San Giovanni Bosco: una sezione sarà composta ‘tirando a sorte’

ISERNIA. Troppe richieste di iscrizione per una sezione della scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo ‘San Giovanni Bosco’, e la scuola decide di procedere con un sorteggio per individuare i bambini da poter inserire nella specifica sezione.

Un caso che può apparire singolare, sia l’eccesso di richieste che la scelta di procedere per sorteggio, ma che è comunque contemplato nelle direttive diramate dal Miur – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. “In previsione

di richieste di iscrizione in eccedenza – si legge nella circolare Miur del 15 novembre 2016 – la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola”.