‘Bonus residenza’ a Gambatesa, 3mila euro alle famiglie contro spopolamento

GAMBATESA. Tremila euro l’anno di bonus per le famiglie con prole che andranno a vivere per almeno 5 anni a Gambatesa ed iscriveranno i figli nelle scuole del paese. Questa è la singolare iniziativa ideata dal sindaco, Carmelina Genovese, per contrastare il fenomeno dello spopolamento e della desertificazione scolastica che sta interessando il piccolo comune. “Il progetto di ripopolamento di Gambatesa – ha dichiarato il primo cittadino – passa attraverso misure concrete e risorse adeguate”. Per aderire al ‘bonus residenze’ è necessario inviare una domanda entro il 31 maggio prossimo. Il Comune fa sapere che investirà 12 mila euro nell’iniziativa e si riserva di riprogrammare le risorse entro l’estate in caso di un mancato esaurimento del budget”.

