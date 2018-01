Bonus mobili confermato fino al 31 dicembre 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha confermato la presenza del Bonus mobili, uno degli incentivi all’arredamento di immobili oggetto di ristrutturazione che più di altri ha sostenuto e supportato la possibilità di acquistare elettrodomestici, mobili e altri complementi. Ma come funziona il Bonus mobili 2018? E come poterne beneficiare?

Brevemente, ricordiamo come anche per le spese effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018, sia possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% sugli oneri sostenuti per l’acquisto di elettrodomestici, con un tetto di spesa di 10.000 euro e, ulteriormente, con il già rammentato vincolo legato alla necessità che i mobili acquistati vadano ad arredare un immobile sul quale sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione o di recupero del patrimonio edilizio.

Ricordiamo che lo sconto fiscale spetta sia per l’acquisto di mobili nuovi, che per l’acquisto di elettrodomestici, purché di classe energetica non inferiore ad A+, o di forni, a patto che la classe energetica sia almeno pari ad A.

Per quanto invece concerne i lavori di ristrutturazione che danno diritto a usufruire del Bonus mobili 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, o ancora di ricostruzione o di ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, o ulteriormente di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati.

Chiarito quanto sopra, possiamo dedicare qualche istante nel comprendere quali sono i mobili e gli elettrodomestici che l’Agenzia delle Entrate ammette a beneficio. Pur considerando che una lista integrale non è possibile effettuarla, possiamo comunque riportare alcuni esempi che vi permetteranno di comprendere se le vostre intenzioni di shopping possano o meno rientrare nel recinto del beni agevolabili.

In tal senso, sono agevolabili gli acquisti di mobili e di arredi come letti, armadi e scrivanie, o ancora elettrodomestici, a patto – come sopra già ricordato – che siano di classe energetica non inferiore alla A+, o alla A per i forni. Tra gli elettrodomestici ammessi rientrano frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, forni a microonde, e così via.

Infine, rammentiamo come la detrazione fiscale sia del 50% su un tetto di spesa di 10.000 euro, e come lo sconto fiscale possa essere ripartito in 10 rate di pari importo. Per usufruire di tale bonus fiscale, sarà necessario inserire le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, e conservare la documentazione, da mostrare in sede di eventuale controllo e accertamento. In merito, evidenziamo come la documentazione da conservare sia relativa alla ricevuta del bonifico o di avvenuta transazione (se il pagamento è stato effettuato con altro strumento) e le fatture di acquisto dei beni, purché riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Ovviamente, se desiderate disporre di maggiori informazioni su questo beneficio, vi consigliamo di consultare il vostro commercialista o l’Agenzia delle Entrate. Intanto, potete comunque iniziare a cercare il mobile o l’elettrodomestico che fa al caso vostro sfogliando il catalogo online di Livingo.it, dove troverete prodotti di svariati negozi online.

