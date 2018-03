Bonefro protagonista alle Giornate del Fai

Bonefro sarà nuovamente protagonista della nota iniziativa promossa dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 marzo. Al centro dell’iniziativa il Museo Etnografico presso ex Convento Santa Maria delle Grazie in Piazza Convento e il Museo Della Fotografia “Tony Vaccaro”, presso Palazzo Miozzi in Piazza Convento.

Gli “Apprendisti Ciceroni” che guideranno i visitatori nei due musei saranno gli alunni delle classi 3a, 4a e 5a della SCUOLA PRIMARIA “Aldo Moro” di Bonefro, I volontari del Servizio Civile del centro aggregativo per i giovani di Bonefro supporteranno gli alunni in questa iniziativa. I visitatori saranno coinvolti nel percorso che permetterà di visitare sia l’ex convento Santa Maria delle Grazie che ospita il Museo Etnografico, sia il palazzo Miozzi che ospita il Museo della fotografia “Tony Vaccaro”.

Per l’occasione i partecipanti avranno guide d’eccezione, gli “Apprendisti Ciceroni” delle classi 3a, 4a e 5a della Scuola Primaria “Aldo Moro“ di Bonefro che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle caratteristiche storiche, architettoniche e artistiche dei luoghi di interesse culturale del proprio paese. Le giornate FAI costituiscono un’occasione importante per visitare e godere dei luoghi d’arte che il nostro territorio offre e che per troppo tempo durante l’anno restano nell’oscurità. Le giornate FAI 2018 anche a Bonefro saranno un appuntamento per tutti coloro che vogliono entrare a far parte di una grande comunità che ama il proprio territorio e difende le proprie ricchezze.

Orario di apertura musei: Sabato 24: ore 10:00-13:00 – Domenica 25: mattina ore 10:00-13:00; pomeriggio: ore 15:00-18:00.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp