Bomba d’acqua sulla costa, disagi alla circolazione e allagamenti (FOTO E VIDEO)

Diverse le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate sul campo a seguito della emergenza meteo che si è scatenata sulla costa nel pomeriggio di oggi, domenica 26 agosto. I disagi maggiori, come accaduto già in passato, si sono verificati sul lungomare nord. In particolare i caschi Rossi sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto bloccato con la propria auto a causa dell’ingente quantitativo d’acqua formatosi alla fine di via Mario Milano. Sempre sul lungomare nord la segnalazione di un gazebo divelto a causa del forte mentre altre squadre hanno operato sul versante sud di Termoli, in zona Rio Vivo, area quasi sempre interessata da criticità nel momento in cui si vengono a verificare fenomeni atmosferici di questa portata. Immancabile altre segnalazioni per alberi che si sono abbattuti sulla sede stradale. Allagamenti si sono registrati anche a Campomarino Lido.

