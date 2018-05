Bomba d’acqua a Campobasso, città bloccata (FOTO E VIDEO)

Ore 15:30 Una bomba d’acqua straordinariamente possente si è abbattuta sulla città di Campobasso. Enormi nuvole grigie e il cielo squarciato da fulmini e tuoni non lasciavano presagire nulla di buono e in brevissimo tempo si è abbattuto il diluvio in città. Lungo la tangenziale Nord le auto circolavano a passo d’uomo per il timore dell’acqua planning, tanto la strada era invasa dall’acqua. A causa della violenza dovuta alla pioggia un muretto ha ceduto e il terreno ha invaso la carreggiata. Anche se i principali disagi – ancora in corso – si sono registrati a via Insorti d’Ungheria , adiacente all’Oasi, dove la strada è praticamente franata e dove la terra ha invaso la carreggiata. Quindi i vigili al momento stanno intervenendo per chiudere via San Lorenzo in prossimità dello sbocco su via Sant’Antonio de Lazzari, per evitare il transito su via Insorti d’Ungheria.

Numerose le segnalazioni giunte in redazione di cittadini impossibilitati ad uscire dalle loro case o di numerosi automobilisti rimasti bloccati per strada.

Ore 16:03 Tragedia sfiorata a Colle dell’Orso dove, probabilmente a seguito del peso dell’acqua, i frammenti di oltre 6 metri di una tettoia che si sono sparsi per oltre 100 metri.

