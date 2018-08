Bollino della salute per ‘i fusilli al ragù’ di Portocannone

PORTOCANNONE. “Il piatto “fusilli al ragú” ottiene il bollino di qualità e diventa piatto tipico della nostra tradizione”. E’ così che il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, ha annunciato il riconoscimento per il paese bassomolisano. “Un grande riconoscimento va dato all’associazione “B. V. Maria di Costantinopoli” che da 17 anni utilizza prodotti locali per la sua realizzazione nell’ambito della omonima sagra che richiama circa 5000 turisti nel nostro territorio; da quest’anno Essa potrà esibire il “Bollino della Salute” che attesta le certificazioni di qualità dei prodotti utilizzati. La consegna del “Bollino della Salute” verrà consegnata al nostro Sindaco dal dott. Marco Tagliaferri Presidente dei “Borghi della Salute” nella manifestazione “Tradizione e Salute”, la ricetta potrà essere esibita nel menù dei ristoranti locali come piatto della tradizione di Portocannone. Un importante traguardo raggiunto che ho curato personalmente come Assessore alla Cultura avendo come obiettivo primario la valorizzazione del territorio, della sua storia, della sua civiltà, della sua arte in tutte le forme in cui si manifesta e che denota la consapevolezza di ciò che siamo nel rispetto di ciò che siamo stati, che denota la rielaborazione delle esperienze in funzione dei cambiamenti epocali della società e la rielaborazione attraverso la tradizione. Grazie al dott. Marco Tagliaferri che mi ha affiancato in questo percorso. I dettagli della manifestazione sono esplicitati nella brochure, mi sento di segnalare oltre le interessanti relazioni che ascolteremo il laboratorio tenuto dalle Signore dell’associazione “B. V. Maria di Costantinopoli” che per timidezza non hanno voluto essere menzionate; metteremo “le mani in pasta” e impareremo a fare i fusilli. Non mancate”.

