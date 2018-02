Bollette elettriche. Allarme rincari, si pagherà in parte anche per i morosi

Quando essere diligenti e rispettosi della legge non paga o meglio, in questo caso, porta a ‘pagare doppio’. E sì, perché qualora aveste provveduto regolarmente a versare il dovuto per la vostra bolletta della luce, sembra proprio che vi ritroverete a saldare anche il debito di chi invece non l’ha fatto. É presto detto che carnevale è finito e per il pesce d’aprile c’è ancora tempo, quindi è tutto vero.

A stabilirlo sono stati ricorsi e sentenze del Tar e del Consiglio di Stato che l’Autorità per l’energia ha formalizzato in una delibera l’Arera che “distribuisce fra tutti i consumatori una prima fetta di “oneri generali” elettrici pari a circa 200 milioni arretrati”.

Il tutto perché diverse aziende elettriche erano entrate in crisi, e qualcuna addirittura si è vista costretta a chiudere i battenti, per saldare ai fornitori alcune voci parafiscali della bolletta che erano state fatturate ai consumatori ma non erano state incassate.

Pertanto, sulle bollette della corrente si aggiunge un l’ennesimo onere per i consumatori che dovranno rimborsare alle società elettriche di distribuzione della luce una parte del buco creato da chi non paga la bolletta della corrente.

Sull’argomento interviene la delegata dell’associazione dei consumatori ADUSBEF di Montenero di Bisaccia, Valentina Bozzelli la quale urla alla beffa. L’avvocato, infatti, in una nota segnala che “tale situazione è in aperta violazione del codice del consumo, e che nella condotta degli operatori del settore, sono individuabili perfino reati previsti e puniti dal codice penale, quali abuso in atti d’ufficio ed appropriazione indebita. Secondo stime aggiornate – spiega la Bozzelli – l’applicazione della nuova delibera Arera comporterà un aumento sulle bollette della luce, pari ad euro 136 per ciascuno anno.”

A tal proposito, la delegata dell’associazione informa gli utenti che è possibile presentare esposti, denunce e diffide rivolgendosi all’ADUSBEF contattando i numeri 0875-966972 o 347-6761915; oppure tramite e-mail ai seguenti indirizzi: vabozzelli@yahoo.com, casella Pec : avvvalentinabozzelli@cnfpec.it al fine di avere tutte le informazioni al riguardo.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp