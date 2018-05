Bojano, sabotata la protesta pacifica contro la realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti a Sassinoro

E’ davvero increscioso l’episodio denunciato dalla Presidente dell’Associazione “Mamme Sannite”, Marilena Pisano, in merito alla protesta per la difesa della Valle del Tammaro e del Parco del Matese che è stata sabotata domenica 13 maggio. Cinque volontari dei Comitati di Tutela Ambientale di Campania e Molise, dopo aver chiesto formale autorizzazione alla DIGOS di Campobasso,si sono recati nei pressi di Bojano, sul cavalcavia della Statale 87, e hanno apposto due striscioni di grandi dimensioni che, in concomitanza con il passaggio del Giro d’Italia, avrebbero dovuto manifestare la contrarietà alla realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti a Sassinoro (BN) praticamente a confine con il Molise e poco distante dal fiume Tammaro.

La protesta pacifica è stata annullata dall’azione di due uomini in motocicletta che intorno alle 9.35 hanno rimosso gli striscioni. L’accaduto è stato denunciato alle forze dell’ordine.

