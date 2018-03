Uil, Boccardo: “Il lavoro anzitutto. Vigilare su alti e bassi e sollecitare politiche strutturali”

Da parte della Uil Molise una riflessione sul mercato del lavoro che, per la leader sindacale Tecla Boccardo, “occorrono interventi strutturali da Roma e analisi e confronti in Molise.”

“Ci aspettiamo – osserva Boccardo – che la strutturalità dell’incentivo per la stabilità lavorativa dei giovani continui anche nel futuro a dare maggiore “sicurezza lavorativa” a coloro che fino ad oggi hanno avuto solo “flessibilità”.

Per la Uil “È necessario adottare politiche strutturali, anche attraverso una modifica normativa sui contratti a termine, volte ad un aumento dell’occupazione stabile, sia attraverso aumenti dei costi dei contratti temporanei, sia con riduzione del costo del lavoro sul tempo indeterminato. A ciò deve aggiungersi un maggior investimento in politiche attive in termini di risorse e di azioni volte a contrastare la disoccupazione, soprattutto di lunga durata, a permettere la qualificazione e riqualificazione delle lavoratrici e lavoratori, nonché a ridurre i tempi delle fasi transizionali di lavoro. Molte scelte vanno fatte a livello nazionale e la UIL aspetta al varco il nuovo Governo a cui riproporre queste richieste.” Ma Boccardo analizza i dati molisani:”Un paio di cose andrebbero fatte subito, anzi ieri, a livello regionale per non farsi cogliere impreparati: investire sui Centri per l’Impiego molisani, depotenziati nei mezzi e nel personale, cosa quest’ultima che ha generato una diretta diminuzione delle risorse assegnate. E poi puntare sulla Formazione professionale, per qualificare e riqualificare i lavoratori rendendoli pronti alle richieste di un mercato del lavoro in continua evoluzione e con esigenze sicuramente diverse e più moderne rispetto a quelle passate.”

“Impariamo poi, anche da noi, a raccogliere i dati statistici riferiti alla realtà regionale, elaboriamoli, confrontiamoci – amministratori e parti sociali, tutte – nelle analisi. Solo se conosciamo la realtà del mondo del lavoro e le sue dinamiche si potrà convenire sulla direzione da fare intraprendere al Molise per più occupazione, più reddito, più benessere complessivo.”

“Anche così rimettiamo il lavoro al centro delle nostre attenzioni – conclude Boccardo con una sollecitazione – magari anche della politica impegnata nella campagna elettorale (e ci piacerebbe tanto conoscere idee, proposte, impegni dei tanti candidati e delle diverse coalizioni…)”.

