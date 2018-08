Boccardo: “Ok puntare sul turismo ma senza industria non si va da nessuna parte”

In una nota la Segretaria generale UIL Molise, Tecla Boccardo, chiarisce il suo pensiero sulla ripresa economica della regione Molise.

“Va bene investire sul turismo, certamente opportuno valorizzare le eccellenze agroalimentari, giusto puntare sulla qualificazione della pubblica amministrazione. Ma pensare che la ripresa economica possa nascere senza l’industria è un’idea priva di senso.”

“Anche in Molise per agganciare la ripresa occorre la spinta della spesa pubblica oggi in calo e dell’industria, è necessario mettere in campo quelle misure atte ad attrarre qui imprenditori che sviluppino il manifatturiero, aiutare le aziende che già ci sono. E per fare tutto questo – continua Boccardo – è necessario affrontare quelle problematiche che comportano i processi di industrializzazione. Sono proprio questi processi che richiedono un nuovo approccio: un rapporto diverso con il territorio superando le resistenze degli enti locali e talvolta delle popolazioni che vedono nell’espansione di una azienda o nel suo installarsi più problemi che opportunità. È necessario – conclude -favorire i percorsi che consentano alle imprese di riconvertirsi verso quelle tecnologie che garantiscono un maggior equilibrio ambientale. È indispensabile pretendere dalle industrie una elevata attenzione per la sicurezza dei lavoratori occupati.”

