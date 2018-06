Blitz antidroga nella Casa degli Angeli

Alle 8 di questa mattina una decina di agenti della Polizia di Stato della Questura di Campobasso ha ispezionato i locali del centro di accoglienza Casa degli Angeli di via Monte San Gabriele, come di routine, alla ricerca di eventuali sostanze stupefacenti nascoste dagli ospiti nelle stanze e negli armadietti a disposizione e nella mensa. I cani antidroga, tuttavia, pare non abbiano trovato nulla di compromettente.

