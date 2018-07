Blackout sulla rete Tre, disagi anche in Molise

Centinaia di telefonate dalle prime ore di questa mattina, 10 luglio, hanno interessato il gestore di telefonia mobile e dati Tre. Ignote le cause di un malfunzionamento che ha praticamente oscurato per circa due ore il traffico soprattutto di dati sulla rete in questione, sulla quale tra l’altro si appoggia anche la new entry Iliad. Oltre che in Molise il disservizio sembrerebbe essere esteso a tutto il territorio nazionale, con particolare concentrazione nel nord.

