Bimbo chiuso in auto, attimi concitati in pieno centro a Termoli

TERMOLI – Fa scattare la serratura, la portiera dell’auto si blocca e rimane chiuso all’interno sotto il sole rovente. Paura questa mattina intorno alle 11.30 per un bimbo che si è chiuso da solo in auto non riuscendo poi ad aprire gli sportelli. Il tutto davanti gli occhi dei genitori che dall’esterno hanno provato in tutti i modi ad aprire la portiera. Momenti concitati quelli vissuti a pochi passi dal castello. La situazione, che aveva fatto convogliare intorno alla vettura decine di persone si è risolta poco dopo, con l’arrivo di una pattuglia della Polizia. Il vetro dell’Alfa Mito è stato infranto, permettendo così di sbloccare la serratura.

