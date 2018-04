Bilancio, più entrate con soste blu e lotta all’evasione

E’ passato seppur con l’assenza della minoranza che ha abbandonato l’aula (eccezion fatta per l’esponente del Movimento Cinque stelle, Cosmo Bottiglieri) il Bilancio di previsione finanziario del triennio 2018-2020. Ieri pomeriggio il Consiglio comunale pentro ha varato il documento finanziario. Come evidenziato anche dal parere dell’organo dei Revisori dei conti, il Bilancio predisposto da Palazzo San Francesco per il triennio entrante si chiude praticamente in pareggio.

Più precisamente, come sottolineato nella relazione dell’organo di revisione, dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo: l’equilibrio di bilancio vede un più 742 euro per il 2018, più 707 euro per il 2019 e più 796 euro per il 2020. Inoltre l’organo di revisione ha ritenuto congrue le previsioni di spesa fatte dall’ente e attendibili le entrate previste. Nel bilancio, strettamente collegato al documento unico di programmazione che definisce gli obiettivi e le strategie del Comune e gli strumenti per conseguirli, particolare rilevanza è stata data al recupero dell’evasione fiscale, come spiegato in aula dal consigliere con Delega al Bilancio Giampiero Mancini, che ha relazionato ai presenti sui contenuti principali del documento finanziario. Del resto, ha evidenziato l’esponente di maggioranza, l’amministrazione ha fatto fin dall’insediamento la scelta di porsi come obiettivo primario quello di mettere a posto i conti.

Ciò, ha rimarcato, anche attraverso una dura lotta all’evasione, per garantire “un fisco più equo per tutti, ossia pagare tutti per pagare meno”. In questo senso si inserisce la scelta di esternalizzare la riscossione dei tributi. Nelle previsioni assunte sul bilancio 2018, sono state appostate risorse che dovrebbero documentare il frutto di questa attività. Si tratta, ha spiegato Mancini, di un flusso di circa 1 milione e 300mila euro. Inoltre, nella sezione operativa del Bilancio di previsione sono stati inseriti sia i 18 interventi finanziati dal Bando Periferie, sia le azioni della strategia d’area urbana del POR 2014/2020, sia gli interventi che l’Ente intende finanziare con risorse proprie. Per quanto riguarda le previsioni relative alle entrate che il Comune dovrebbe incamerare nel triennio, il consigliere delegato al Bilancio ha precisato che le previsioni di entrata, per quanto attiene le entrate correnti, sono state riviste al ribasso, sulla base dell’andamento della riscossione 2017. Cioè, per esempio, le entrate per violazione del codice della strada, destinate per il 50 per cento ad interventi di manutenzione stradale (tra cui segnaletica verticale ed orizzontale, manutenzione strade) hanno avuto un notevole calo, limitando così le risorse disponibili per interventi di manutenzione. Stessa cosa per gli oneri di urbanizzazione. Indubbi vantaggi economici per l’ente, ha poi aggiunto Giampiero Mancini, dovrebbero derivare dalle entrate per le soste a pagamento, per le quali è stata decisa l’esternalizzazione del servizio di gestione. Vantaggi intesi sia in termini di ricavi, che in termini di miglioramento del servizio e di risparmio di spesa.

Sull’attuale bilancio incide più del passato la spesa per il trasporto urbano: prima era quasi totalmente finanziata dalla Regione Molise con solo il 25 per cento di cofinanziamento comunale per alcuni mesi del 2017. Nell’anno corrente, invece, tale voce incide sul bilancio comunale per il 30 per cento del costo totale che è di 800mila euro, assorbendo quindi ben 240mila euro dalle casse municipali.

