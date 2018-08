Tir fuori strada, effetti collaterali del Liscione chiuso

Mattinata delicata per i collegamenti in Basso Molise. Un tir autobotte condotto da un uomo polacco che lavora per una ditta straniera è uscito fuori strada mentre era alla guida del mezzo pesante. Il sinistro è avvenuto all’ingresso di Casacalenda, dove dalla mattinata del 17 agosto è deviato tutto il traffico della Bifernina bloccata. Per l’uomo fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche mentre per rimuovere il mezzo dalla carreggiata è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Campobasso, già particolarmente oberati per i controlli e le verifiche sulle lesioni alle abitazioni, che sono intervenuti sul posto con un’autogru assieme ai carabinieri. Rallentamenti alla circolazione per permettere la rimozione del mezzo pesante. Si tratta della prima vera conseguenza della chiusura del viadotto del Liscione, decisa per consentire ai tecnici di effettuare tutti i rilievi del caso. In questi giorni erano stati proprio i residenti di Casacalenda a lamentare la difficoltà, per una arteria secondaria come quella che attraversa Il paese, nel riuscire a gestire il grande afflusso di mezzi che si sta verificando. E adesso con la riapertura delle principali fabbriche del nucleo industriale di Termoli la situazione potrebbe anche peggiorare.

