Biblioteca Albino, mesi di attesa

Che ne sarà della Biblioteca Albino? La chiusura prolungata è un segnale negativo? E ancora: i propositi di riapertura entro il 2018 sono realmente attuabili? Domande in loop che tutti i cittadini si pongono, nell’attesa di conoscere le sorti di uno dei punti di riferimenti della cultura del capoluogo e dell’intera regione Molise. Tra slittamenti e promesse vanificate, due anni sono scivolati via senza appello. Ma non tutto sarebbe perduto. Una speranza, infatti, sta prendendo piede dopo le dichiarazioni del nuovo direttore del Polo Museale Campagno, che ai buoni propositi ha aggiunto addirittura scadenze, riconsegnando il sorriso ai cittadini.

“Sempre difficile parlare di scadenze dettagliate, ma entro l’anno speriamo di poter riaprire la Biblioteca Albino” – le sue parole nei giorni scorsi. “Potrei soltanto esserne soddisfatto – ha proseguito – una riapertura della Albino sarebbe motivo di orgoglio, considerando il fatto che parliamo di un presidio culturale di riferimento. Per Campobasso e per la Regione”. Tuttavia, permangono numerosi ostacoli. In primis, lo stop burocratico, legato al passaggio della Biblioteca Albino dalla Provincia allo Stato nell’ambito del piano Mibact, fattore quest’ultimo che pone la struttura in evidente controtendenza rispetto alla prassi. Per motivi amministrativi e gestionali. Inoltre, mancherebbero certificazioni e una riorganizzazione capillare del personale, transitato nei ruoli del Ministero. “E’chiaro che occorrerebbero delle soluzioni per garantire il servizio – ha confermato il direttore del Polo Museale Stefano Campagnolo – cercheremo nei prossimi mesi di trovare una adeguata riorganizzazione”. Tutti motivi che spingerebbero verso un approccio prudente, almeno a breve termine.

