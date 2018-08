Biblioteca Albino, cancelli serrati da quasi 2 anni e Battista scrive al ministro Bonisoli

“La cosa triste – è il commento di alcuni nostri lettori – è che tanti anziani andavano spesso a prendere in prestito saggi e romanzi da leggere a casa dato che non possono permettersi di comprare tanti libri ma, amanti della cultura e della letteratura, approfittavano della convenzione della bibloiteca. Ormai davanti al cancello chiuso non ci sono nemmeno più le targhe con il nome e gli orari. È vergognoso – dicono ancora – che l’unica biblioteca della città capoluogo sia chiusa da così tanto tempo. I politici parlano solo ma poi non fanno niente” – hanno concluso arrabbiati i cittadini che hanno sollevato la questione. Intanto qualche settimana fa il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, ha inviato una lettera al ministro del Mibact, Alberto Bonisoli, per capire come sbloccare la situazione.